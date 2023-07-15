حريق في 6 مخازن تجارية بالنجف

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، باندلاع حادث حريق في عدة مخازن تجارية بمحافظة النجف الاشرف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً نشب في ستة مخازن تجارية بمنطقة حي الحرفيين الصناعي في محافظة النجف الاشرف".



وأشار إلى "فرق مديرية الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث مستنفرة؛ من أجل السيطرة عليه وعدم تمدده إلى مخازن ومحال مجاورة".