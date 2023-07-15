أول تعليق لمكتب السيستاني بشأن انسحاب ساكو من بغداد

اعرب مصدر في مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، السبت، عن أمله بتوفر الظروف المناسبة لعودة بطريرك الكنسية الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو الى بغداد.

وقال مصدر مقرب من مكتب السيستاني في بيان، إن "مسؤولاً في المكتب تواصل اليوم مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم وأبدى له أسفه للطريقة التي تمّ التعامل بها مع نيافته في الآونة الأخيرة مما يتنافي مع مكانته الدينية والوطنية".

وأضاف البيان أن "المصدر عبّر له عن أمله في أن تتوفر الظروف المناسبة لعودته الى مقره في بغداد في أقرب وقت".



وقرر بطريرك الكنسية الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الانسحاب من بغداد ونقل سلطاته إلى إقليم كردستان العراق.



وأصدر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، قبل أيام، قراراً بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين لويس روفائيل ساكو بطريرك على الكلدان في العراق والعالم.



