وفاة فنان عراقي عن عمر ناهز 86 عاماً

نعت نقابة الفنانين العراقيين اليوم السبت، وفاة الفنان غازي الكناني.

وقالت النقابة في بيان إن "الفنان غازي الكناني وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



والفنان الكناني من مواليد 1937 وهو احد رواد الحركة المسرحية والسينمائية في العراق، كتب وأخرج العشرات من المسرحيات، كما كتب وأخرج المئات من المسلسلات الإذاعية والبرامج الثقافية والتمثيليات الإذاعية في العراق وخارجه.