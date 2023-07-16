التربية تُحدد موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط

وذكرت الوزارة في بيان ورد مقتضب لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة الدائمة للإمتحانات أكدت أن موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط وبشكل رسمي يوم غد الاثنين الموافق 17/7 بعد الانتهاء من عملية التدقيق".وتمنت الوزارة "الموفقية والنجاح لكافة الطلبة".