وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً مسلحاً بالسكاكين والالات الحادة وقع في ناحية العباسية بمحافظة النجف الاشرف أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص".الى ذلك، قال مصدر آخر لـ السومرية نيوز، إن "مدير دائرة ماء سيد دخيل في محافظة ذي قار أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم مسلح داخل دائرته".