20 يوماً.. قطع جزئي لجسر الجادرية وسط بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة الطرق والجسور، احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، باشرت باعمال صيانة مفاصل التمدد الخاصة بجسر الجادرية الرابط بين جانبي الكرخ والرصافة في بغداد، وبمدة تنفيذ تبلغ 20 يوما".ودعت الوزارة وفقا للبيان "المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية الخاصة بتنظيم مسارات الطريق والتعاون مع الملاكات العاملة اثناء مرحلة القطع المروري للجسر وتحويل مسار سير المركبات"، مبينا انه "سيتم تحويل مسار سير المركبات القادم من الرصافة بأتجاه الكرخ الى ممر السير القادم من الكرخ الى الرصافة ولمدة 10 أيام، ومن ثم ستكون عملية القطع المروري عكسية".وتابع ان "اعمال الصيانة تضمنت تكسير ورفع المفاصل المتضررة واعادة نصب وتثبيت مفاصل جديده مطابقة للقديمة من النوع الحديدي (Expansion Joint Module) والتي استغرق وقت تصنيعها واستيرادها من مناشئ عالمية رصينة 80 يوما، رغم ان مدة الاستيراد لمثل هذا النوع المعقد من المفاصل يستغرق (180) يوماً، كونها من المفاصل القليلة الاستعمال".