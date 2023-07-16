السبت.. عطلة رسمية لطلبة كردستان بدءاً من العام المقبل

وقال وزير تربية الإقليم، ئالان حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة اربيل، أنه "اعتباراً من العام الدراسي المقبل سيكون يوم السبت عطلة رسمية في جميع مراكز التعليم".وأشار إلى أن "دوام الطلبة سيكون من الاحد الى الخميس من كل اسبوع".