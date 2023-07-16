تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات العراقية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023.



وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التعليم نعيم العبودي وافق على منح الجامعات صلاحية تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للسنة الدراسية 2023/2022".



وأشارت إلى "تحديد السابع عشر من أيلول المقبل موعدا لبدء السنة الدراسية الجديدة 2024/2023".