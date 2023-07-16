إصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير في البصرة (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اصيب ثلاثة اشخاص بحادث سير بينهم اصابة بليغة"، موضحا ان "الحادث وقع على الطريق الرابط بين البصرة وقضاء شط العرب".وأضاف: "تم نقل المصابين الى مستشفى البصرة التعليمي القريب من مكان الحادث".