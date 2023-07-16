التعليم تعلن فتح التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن فتح استمارة التقديم الالكتروني الى قبول الموظفين المتميزين والملاكات الطبية (القناة العامة – قناة ذوي الشهداء) من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر.





وأضافت: "وحدد يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/15 آخر موعد للتقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ".



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعلن الوزارة افتتاح استمارة التقديم للطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية للفروع (علمي - احيائي - تطبيقي – أدبي - مهني) للقناتين (العامة - ذوي الشهداء) للقبول في المعاهد على وفق التخصصات المناظرة للسنة الدراسية 2024/2023".وأضافت: "وحدد يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/15 آخر موعد للتقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ".