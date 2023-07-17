السومرية تعلن نتائج الثالث المتوسط

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، نتائج امتحانات (الدور الاول) لطلبة الثالث المتوسط.



وذكرت وزارة التربية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نتائج امتحانات (الدور الاول) لطلبة الثالث المتوسط، تم نشرها على شكل ملفات يتم الدخول اليها عبر الرابط الالكتروني ادناه:-





