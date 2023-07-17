امانة بغداد تستنكر الاعتداء على مدير عام تابع لها: "عمل إرهابي"

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العمل الارهابي تمثل بتهديد ووعيد خلال اليومين الماضيين من قبل احد الفاسدين والذين تمت أدانتهم من قبل القضاء ".وأضافت ان "التعرض تمثل باعتداء على منزل المدير العام واحراق عجلة حكومية يستخدمها بغية تغيير مجرى التحقيق الخاص بملفات الفساد والتي حسمها القضاء ".واعتبرت الأمانة، أن "هذا العمل ارهابياً ويمس سير التحقيقات ويعرقل الاداء المؤسسي ونهج الحكومة في مكافحة الفساد ويندرج تحت مسميات الاعمال الإرهابية متوعدة الجناة بالملاحقة القانونية عبر تقديم شكوى رسميةللقضاء".