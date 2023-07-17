مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث "مروع" في ميسان (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومية نيوز، انه "في الساعة (٢٣٠٠) من مساء يوم الأحد ٢٠٢٣/٧/١٦ وقع حادث اصطدام بين مركبتين على طريق عمارة _ بصرة مدخل قضاء المجر الكبير "، مبينة ان "المركبة الاولى نوع سكانيا رأس قاطره حمل والمركبة الثانية نوع تويوتا بيك آب حمل".وأضافت أن "أسباب الحادث تمثلت، بعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية وعبوره للاتجاه المعاكس وعدم التأكد من خلو الشارع أثناء العبور مما أدى إلى وقوع الحادث".وبينت المديرية أن "الأضرار الناجمة عن الحادث أسفرت عن وفاة اثنين واصابة ثلاث اشخاص بجروح بليغه"، داعية سواق المركبات الى "الانتباه والالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية حفاظا على سلامتهم".