أجواء مشمسة والحرارة مستقرة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت الى ان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".