ضبط 3 شاحنات محملة بأدوية بشرية مخالفة بكمرك المنطقة الشمالية (فيديو)

بالفديو ... دوريات جوالة لتحريات الكمارك تضبط (٣) شاحنات محملة بأدوية بشرية مخالفة للضوابط الأستيرادية.
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لمزيد من التفاصيل https://t.co/FsFkaiFqRW
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الهيئة العامة للكمارك
الأعلام والأتصال الحكومي
١٧ تموز ٢٠٢٣ pic.twitter.com/mupeoB94ZT
— الهيئة العامة للكمارك العراقية (@iraq_customs) July 17, 2023
بالفديو ... دوريات جوالة لتحريات الكمارك تضبط (٣) شاحنات محملة بأدوية بشرية مخالفة للضوابط الأستيرادية.
.................
لمزيد من التفاصيل https://t.co/FsFkaiFqRW
...........................
الهيئة العامة للكمارك
الأعلام والأتصال الحكومي
١٧ تموز ٢٠٢٣ pic.twitter.com/mupeoB94ZT