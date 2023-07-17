ضبط 3 شاحنات محملة بأدوية بشرية مخالفة بكمرك المنطقة الشمالية (فيديو)

السومرية نيوز - محليات



أعلنت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الاثنين، ضبط (3) شاحنات محملة بأدوية بشرية مخالفة للضوابط الأستيرادية في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك المستشار حسن حمود العكيلي، ضبطت دوريات جوالة للهيئة العامة للكمارك / تحريات كمرك المنطقة الشمالية على الطريق الرابط بين محافظتي ( كركوك - اربيل ) ثلاث شاحنات تحمل أدوية بشرية مخالفة لضوابط استيراد الأدوية ".



واوضحت، هيئة الكمارك ان "شحنة الأدوية المصادرة مخالفة للأمر الديواني رقم (6) لسنة 2019 والذي حدد منافذ استيراد الأدوية ".



واكدت، ان "العملية تمت بأسناد من شرطة الكمارك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل ".