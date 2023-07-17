التربية تُحدد مواعيد مقابلة المرشحين للاشرافين التربوي والاختصاصي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مواعيد اجراء مقابلة المرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري بنجاح، سيكون في بناية المديرية العامة للإعداد والتدريب والتطوير التربوي".وأكدت ضرورة "اصطحاب الباجات التعريفية وحسب الجدول المعلن في أدناه".وأتم البيان: "يحق للمدير العام للتربية امكانية الحضور والمشاركة ان رغب في ذلك".أدناه الجدول :ـ