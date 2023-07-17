بعد تغيير وقته.. البصرة تعيد العمل بالدوام الرسمي (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ البصرة أسعد العيداني، وحصلت عليها السومرية نيوز، "لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا الى الصلاحيات المخولة، تقرر، إعادة العمل بالدوام الرسمي من الساعة (الثامنة صباحاً) وحتى الساعة (الثالثة بعد الظهر) ابتداءً من يوم الاحد المصادف 23/7/2023".وأكد العيداني وفق الوثيقة، "العل بالضوابط الخاصة بالإعفاءات من البصمة الصباحية والمسائية لجميع الموظفين".