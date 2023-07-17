المباشرة بإطلاق رواتب الموظفين للشهر الحالي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي 2023، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف".ودعت الوزارة وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، الى "استكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري".