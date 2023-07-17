الصدر يتفقّد مقراً تعرض للاعتداء في النجف (فيديو)

وقال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر في تدوينة ارفق معها مقطع مصور للصدر، إن "الصدر تفقّد المكان الذي تعرّض للإعتداء رافضاً العنـف واستخدام السـلاح من أي جهة كانت"، مؤكدا ان "الصدر اطمئن على سلامة الأهالي".وفي وقت سابق من فجر الاحد، أقدمت مجموعة من انصار التيار الصدري، على اغلاق مقرات تابعة لحزب الدعوة الإسلامية في عدة محافظات.وقال مراسلنا في محافظة النجف الاشرف، إن "عناصر مجهولة استهدفت فجر اليوم مقر حزب الدعوة العام في النجف بقذيفة (آر بي جي)".وجاءت ردة الفعل الغاضبة من قبل انصار التيار الصدري، بعد أن ذكر القيادي في التيار حسن العذاري في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها أمس السبت، اتهم فيها حزب الدعوة الاسلامية بزعامة أمينها العام رئيس ائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى سمعة وسيرة المرجع محمد محمد صادق الصدر، وانه "على علاقة" بنظام صدام حسين.بدوره نفى حزب الدعوة الاسلامية تصريحات العذاري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ذكر فيه أنه "انتشرت في الآونة الاخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي ان صفحات محسوبة على الامين العام نوري المالكي، او محسوبة على اعلام دولة القانون وانها تسيء للمراجع العظام، والحقيقة انه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي او دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات".وأضاف البيان أن "ما ينشر في هذا الاطار لا يتعدى ادعاءات وتزييفات تريد أن توقع الفتنة بين الاخوة، واننا نبين بوضوح أن جميع صفحاتنا ومنصاتنا ومواقعنا الاعلامية ومراكزنا الخبرية ملتزمة بالخلق الصحفي وقوانين النشر وليس من نهجنا الحركي ان نسيء لأحد أو ننشر ما يدعو إلى البغضاء والعداء".