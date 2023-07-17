وفاة عامل بعد سقوطه داخل فتحة الصرف الصحي في النجف (صور)



السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بوفاة عامل بعد سقوطه داخل فتحة الصرف الصحي في محافظة النجف.

وقال المراسل، إن "عامل مجاري سقط في فتحة الصرف الصحي قرب قصر الثقافة بمحافظة النجف الاشرف".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لإنقاذ العامل، لكنها لم تتمكن من الوصول اليه مما ادى الى وفاته".