النزاهة تلعن استرداد 10 ملايين دولار وعقارات في ثلاث محافظات

وقال حنون بمؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "الهيئة بدأت بإجراءات للتحقق من المال غير المشروع بخطوات أبرزها: التحقق من الاموال لدى القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "هناك تعديلاً على القانون وفي طريقه الى مجلس الوزراء ومن ثم للبرلمان".وأضاف، "تم استرداد اموال عقارية من قبل لجنة خاصة في النجف"، لافتا الى "استرداد 3980 عقاراً كان مستولى عليهن من قبل بعض الأشخاص، تم تمليكها بقرار من قبل مجلس الثورة المنحل، في المدينة القديمة بمحافظة النجف".وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن "الاسترداد الثاني تمثل باسترداد جزء من اموال مدير هيأة التقاعد السابق في الانبار"، مبيناً ان "المبلغ يقدر بـ5 ملايين دولار، وسيارتين".وبين حنون، أن "الاسترداد الثالث، تمثل بوضع الحجز على اموال المعاون الفني لمحافظ بغداد، والتي تبلغ كذلك 5 ملايين دولار"، شاكراً "القضاء الشريك في عمل هيئة النزاهة".