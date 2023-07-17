احتراق شاحنة محملة بالمزروعات في صلاح الدين



السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا في صلاح الدين، اليوم الاثنين، باحتراق شاحنة محملة بالمزروعات في مدينة بيجي.

وقال مراسلنا، إن "شاحنة محملة بالمزروعات احترقت على الشارع الرئيسي في مدينة بيجي قرب المصفى".



وأضاف، أن "الاضرار فقط بالحاوية"، مشيرا الى "تعاون المواطنين وإنقاذ السائق واخراج رأس الشاحنة".

