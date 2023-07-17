سائقو "تك تك" يهاجمون مفرزة مرور ويعتدون على عناصرها شرقي بغداد

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من سائقي عجلة الـ(تك تك) هاجموا مفرزة مرور، واعتدوا عليهم بالضرب ضمن منطقة الرئاسة التابعة لمنطقة العبيدي شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "آمر المفرزة وهو ضابط برتبة مقدم، واثنين من حمايته، أصيبوا بجروح، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة".