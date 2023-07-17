نقل المعينين "الفائضين" من وزارة الصحة الى التعليم العالي

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ السومرية نيوز، أن اللجنة "استضافت برئاسة النائب ليلى التميمي وحضور اعضاءها، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، والوكيل الاداري ومدير عام الدائرة الادارية ومدير قسم الملاك في الوزارة الصحة ومدير عام الدائرة الادارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير عام دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية".واستمعت اللجنة، خلال الاستضافة، "لرئيس مجلس الخدمة حول مخرجات الاجراءات بناءً على الامر الديواني ذي الرقم ٣٥، ومراحل التدقيق من قبل الجهات القطاعية وارسالها الى وزارة المالية ومن ثم الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي والطلبات المسجلة من خلال الاستمارة التي اطلقها مجلس الخدمة العامة الاتحادي واعداد المباشرين منهم وغير المباشرين وتدقيق البيانات بالتنسيق بين كل من وزارة المالية من خلال لجنة مشتركة بهذا الخصوص، وصحة الاجراءات وسلامتها بالإضافة الى تدارس امكانية فتح نافذة الكترونية لتلافي الاخطاء وتشابه الكودات لحملة الشهادات العليا والأوائل".كما بحث الاجتماع "ضرورة اطلاق استمارة للطلبة الاوائل بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصحيح وضع الدرجات التي تم استحداثها وتحتوي الاستمارة على متطلبات النقل وحسب الحاجة لجميع الاختصاصات وتحديد المستهدفات وامكانية حل مشكلة ذوي الشهادات من خلال المناقلات من قبل وزارة المالية على خلفية النظر باعتراضات الاوائل على نقلهم من اماكنهم الى وزارة التعليم العالي وتصحيح مسار قبول الاوائل وفق حاجة وزارة التعليم العالي وما يحقق حاجتها وفق الاختصاصات".كما تناول الاجتماع "الاقتراحات لمعالجة توزيع الطلبة الاوائل بما ينسجم مع القوانين النافذة والتوزيع حسب المؤسسات والحاجة في الوزارات من قبل المالية وفق جداول مجلس الخدمة العامة الاتحادي وحل المعوقات التقنية التي رافقت الدرجات المستحدثة البالغة ٧٤ الفا والدرجات التي لم يتم يعيينها بسبب نقص البيانات وعدم وجود كودات للفئة المستفيدة".وقررت لجنة التخطيط، وفق البيان، أن "يتم نقل المعينين الذين ليس لديهم وصف وظيفي والفائضين من وزارة الصحة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".