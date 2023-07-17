في بغداد.. افتتاح معرض فني بحكايات عراقية

شهدت بغداد، اليوم الاثنين، افتتاح معرض فني حمل عنوان (حكايات عراقية) وذلك على قاعة كولنبكيان وسط العاصمة.



وافتتح المعرض الذي اقامه الفنان ناجي حسين وحضره نخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي، المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار د. علي عويد العبادي.

وأكد العبادي في كلمة له خلال المعرض، "أهمية الانتظام في إقامة المعارض والفعاليات الفنية ودعم تنظيمها من أجل ديمومة وإستمرار تنشيط مسير عجلة الحركة الفنية والثقافية".

وأبدى العبادي "إعجابه بالمعرض والنتاجات والأعمال الفنية المعروضة التي صورت الجانب الإبداعي للفنان في تجسيد رؤيته الفنية والأفكار المتنوعة بإسلوب إبداعي وجمالي مميز".

بدوره، قال الفنان التشكيلي ناجي حسين، "المعرض هو مجموعة من الأعمال الفنية المصنوعة من الألوان الزيتية والمائية بمشاهد عرض صورية مختلفة المضامين ومتنوعة الأفكار، توزعت بين التراثية والشعبية والتأريخية والتخطيط ومواضيع اَُخرى بأحجام متباينة القياس".

وبين أن "معرض (حكايات عراقية) هو المعرض الشخصي الثالث لي، إذ سبقهُ معرضين شخصيين في دولة المغرب، فضلاً عن عشرات المشاركات المحلية والدولية".