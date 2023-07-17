وفاة شقيقين نتيجة صعقة كهربائية جنوبي العراق

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "شقيقين توفيا داخل منزلهما نتيجة صعقة كهربائية، قرب جامع الصادق في منطقة العرب بقضاء الزبير في البصرة".وأضاف، أن "الشاب الأول يبلغ من العمر 17 سنة، والثاني 20 سنة، وهم وصلوا إلى المستشفى متوفين".