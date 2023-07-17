في النجف.. "الرسوب" يدفع طالباً لحرق نفسه

اقدم شاب في محافظة النجف، اليوم الاثنين، على حرق نفسه بعد رسوبه في الامتحانات.

وقال اعلام صحة النجف في بيان، إن "شاباً حرق نفسه في احدى مناطق النجف بعد ظهور النتائج في الثالث متوسط"، مشيراً الى أن "نسبة الحروق بلغت 90%".

وأعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن نتائج الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط في بغداد والمحافظات.