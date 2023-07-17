مصرع وإصابة تسعة أشخاص بحادث سير في ميسان

أعلنت مديرية مرور ميسان، الاثنين، عن مصرع وإصابة تسعة أشخاص بحادث سير في المحافظة.

وقال اعلام المرور في بيان، "وقع حادث اصطدام بين مركبتين نوع سايبا على طريق الكحلاء/ قلعة صالح قرب قرية الطليعة".

وأضاف البيان أن "أسباب الحادث الاجتياز الخاطئ وعدم الانتباه من خلو الطريق مما أدى إلى الاصطدام"، مشيراً الى أنه "راح ضحيته وفاة 3 أشخاص واصابة 6 بجروح بليغة تم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور".