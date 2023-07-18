بربع نهائي كأس العراق.. التعليم توجه بدخول جماهير الطلبة مجانا لملعب الشعب

وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الفخري لنادي الطلبة نعيم العبودي وجه بدخول الجماهير مجانا إلى ملعب الشعب الدولي في مباراة الفريق أمام نادي الكرخ في ربع نهائي كأس العراق".وثمنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة "الدعم الكبير الذي يقدمه وزير التعليم العالي نعيم العبودي لفريق كرة القدم الذي يتطلع للعودة إلى منصات التتويج".وأوضح رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة صلاح الفتلاوي إن "مباراة الأسبوع المقبل أمام الكرخ سيكون دخول الجمهور فيها مجانا استنادا الى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمؤازرة الفريق في مباراة ربع نهائي كأس العراق".