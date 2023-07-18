العراق يُعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

السومرية نيوز – محليات



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.

وذكرت الأمانة العامة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " يوم غد الأربعاء، الموافق، للتاسع عشر من شهر تموز، سنة 2023، يُعد عطلة رسمية، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة".

رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي يبدأ فيه عام جديد حسب التقويم الإسلامي، هذا التقويم الذي يعتمد عليه المسلمون في تحديد الأحداث الإسلامية والأعياد والكثير من الأمور المتعلقة بالمسلمين. وتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم.