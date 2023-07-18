رئيس مجلس القضاء: ندعم حرية التعبير عن الرأي وتمكين الإعلام من أداء دوره

السومرية نيوز - محليات



أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، على دعم حرية التعبير عن الرأي وتمكين وسائل الإعلام المختلفة من أداء مهامها بحرية في سبيل نقل الحقيقة وتشخيص السلبيات.



وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس المجلس أكد على دعم عمل الاعلام في ممارسة نشاطه الاعلامي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتأمين حرية التعبير عن الرأي ونقل الحقيقة للمتابعين والمشاهدين".