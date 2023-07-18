السومرية نيوز – محليات



افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، بان رجل في منطقة الديوم بمحافظة صلاح الدين قام بحرق نفسه بمادة البنزين مما أدى الى وفاته.

وقال مراسلنا إن "رجلا في منطقة الديوم بمدينة تكريت قام بحرق نفسة البنزين وتم نقله الى مستشفى تكريت التعليمي من قبل سيطرة الديوم وتوفي متأثرا بحروقه في المستشفى".