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ضمن إجراءات مكافحة الفساد.. تدوير (19) منفذ عدلي في بغداد
محليات
2023-07-18 | 10:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
510 مشاهدة
أعلن وزير العـــدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن تدوير (19) منفذ عدلي في بغداد، وذلك كإجراء وقائي لمكافحة الفساد.
وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالزيارات الميدانية لغرض متابعة سير عمل الدوائر والمديريات التابعة لوزارة العدل، أجرى وزير العدل خالد شواني زيارة الى مديرية التنفيذ في الكرادة".
وقام الوزير، وفق البيان، "بتدوير (19) منفذ عدلي في بغداد بين مديريات التنفيذ واجراء اصلاحات ادارية بهدف تقديم خدمات عدلية بانسيابية عالية، كما يأتي ذلك كإجراء وقائي لمكافحة الفساد في دوائر التنفيذ".
وأكد الوزير، أن "الزيارة الميدانية تساعد الوزير والمسؤول على الاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل اليومي، وتشخيص الخلل الموجود ومعالجته".
وعد شواني، دائرة التنفيذ "من الدوائر المهمة في تنفيذ القرارات التي تصدر من المحاكم وان العدالة تتحقق عندما تنفذ قرارات القضاء على اتم وجه وبشكل الذي يطمئن لها اطراف العلاقة في الاضبارة التنفيذية".
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