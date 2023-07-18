انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بـ"السنة الهجرية" على غرار السنة الميلادية.







أدناه التغريدة كاملة".

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية، إن "كل من يتخذ أيام عاشوراء أيام فرح وسرور فهو قرين لآل أمية".أدناه التغريدة كاملة".