100 مليون دينار لعشرين فائزاً.. التعليم تعلن إطلاق جائزة التعليم العالي للقراءة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العبودي اعلن إطلاق مسابقة جائزة التعليم العالي للقراءة الخاصة بطلبة الدراسات الأولية في الجامعات العراقية كافة".وحدد وزير التعليم قيمة الجائزة، بحسب البيان "بمئة مليون دينار تتوزع على عشرين فائزا بواقع خمسة ملايين دينار لكل طالب منهم وتستند الجائزة الى التنافس على قراءة كتاب (شروط النهضة) للمفكر العربي مالك بن نبي".وأشارت الوزارة الى انه "يخوض الطلبة المسجلون اختبارا إلكترونيا في 2023/8/20 ومعلومات الدخول لكل طالب عن طريق بريده الإلكتروني الجامعي الرسمي ليتسنى لهم المشاركة في الامتحان الذي تقوم مادته على الكتاب المختار حصرا".وحددت الوزارة شروط المسابقة، ان " الجائزة خاصة بطلبة الدراسات الأولية في الجامعات الحكومية والأهلية (الدراسة الصباحية والمسائية)، وأن يكون المتنافس عراقي الجنسية، ولا يزيد عمر المتنافس عن 30 سنة، ويخضع المتنافسون إلى قرعة علنية لاختيار عشرين فائزا من بين أعلى مئة متسابق في امتحان الجائزة".وتابعت، :"يمنح الفائزون العشرون جائزة نقدية (خمسة ملايين دينار) لكل فائز".ودعا العبودي، وفق البيان، "طلبة الجامعات الى المشاركة في هذه الفعالية الثقافية الهامة بهدف تحفيز الوعي الإيجابي والتفاعل مع قراءة المتون الحضارية".