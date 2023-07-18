السيستاني يحدد غرة محرم الحرام

وذكر مكتب السيد السيستاني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الثلاثاء ٢٩ ذي الحجة الحرام".وأضاف، أنه "على ذلك يكون غداً الاربعاء مكملاً لعدة هذا الشهر ويكون يوم الخميس هو أول شهر المحرم الحرام عام ١٤٤٥هـ".