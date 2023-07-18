محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي

قررت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تقليص الدوام الرسمي حتى نهاية شهر آب المقبل.

وقرر محافظ الديوانية ميثم الشهد بحسب وثيقة ادناه نصها، تقليص الدوام الرسمي في المحافظة الى الواحدة والنصف ظهراً لغاية نهاية الشهر المقبل.