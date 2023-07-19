"حتى المدير راسب".. عراقيون يسخرون من صورة متداولة تخص النتائج وهذه حقيقتها

السومرية نيوز – محليات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لقطة شاشة تُظهر درجات متدنية مرفقة بأوصاف ساخرة بالتزامن مع اعلان نتائج امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط.



مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الادعاء مضلل، إذ بعد البحث تبيّن أن لقطة الشاشة المتداولة تعود لنتائج الامتحان الخارجي للدور التمهيدي للصف الثالث المتوسط والتي سبق أن تم نشرها بتأريخ 23 شباط 2023، وهي تعود لمديرية تربية الكرخ الأولى، وليست نتائج امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط كما تم تداولها بشكل مضلل".