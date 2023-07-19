منارات تاريخية في ديالى تعاني من اضرار "شديدة" ومختصون: قد تنهار في اي وقت (صور)

السومرية نيوز – محليات





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تعود الى منارات تاريخية في محافظة ديالى تعاني اضرار "شديدة"، في وقت طالب مختصون، الإسراع في إعادة تأهيلها قبل الانهيار المحتمل.







وأضاف، "كلا المنارتين في مساجد تتبع للوقف السني". وقال الأثاري كرار الروازق عبر منشور في الفيسبوك تعليقاً على الصور المتداولة، "عسى ولعل.. وقبل فوات الأوان، حتى لا تصبح منارة جامع السراجي الثانية والثالثة في ديالى"، مضيفا ان "الاولى في ناحية السعدية وتم تفجير المسجد من قبل داعش وبقيت صامدة لكنها تعاني من اضرار شديدة قد تنهار في اي وقت، أما الثانية في قضاء المقدادية وتاريخ انشائها ١٦٢٢م يعني عمرها ٤٠٢ سنة، وتعاني هي الاخرى من اضرار شديدة".وأضاف، "كلا المنارتين في مساجد تتبع للوقف السني".







ولم يصدر أي تعليق حكومي رسمي، حول هذه الصور المتداولة والمطالبات بإعادة تأهيليها قبل الانهيار.



وكانت محافظة البصرة هدمت فجر الجمعة الماضي جامع السراجي الذي بني قبل نحو 300 عام، من أجل إكمال توسعة طريق داخلي، مما أثار ردود فعل "غاضبة" على المستويين الشعبي والسياسي.