البصرة تسجل 50 درجة.. إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة ستصل إلى 50 درجة مئوية".وأشارت الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واوضحت الهيئة ان "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".