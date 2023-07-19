شحّ مياه الشرب في العراق.. اهالي حي الربيع بالموصل يعانون (فيديو)

وقال مراسل السومرية، ان اهالي حي الربيع بناحية حمام العليل في مدينة الموصل، يعانون من انقطاع المياه عنهم، ولهذا ذهبوا الى الاعتماد على السيارات الحوضية لنقل الماء".الأهالي طالبوا الجهات الحكومية المختصة بإغاثتهم وتخليصهم من معاناتهم المتكررة، وفقا للمراسل.قي المقابل، يشكو أهالي عدد أغلب مناطق البلاد، ومنها العاصمة بغداد، من شحّ بمياه الشرب، تفاقم خلال السنتين الأخيرتين، خصوصاً في موسم الصيف وتزايد درجات الحرارة.ومنذ عدة شهور سجلت مناطق بمحافظات عراقية عدة، منها ديالى، وواسط وذي قار والمثنى، موجات من النزوح القسري، بسبب موجة الجفاف التي تعانيها، والتي سبّبت حرمان مناطق عدة مياه الأنهر، ومن ثم مياه الشرب، ما دفع العديد من العائلات الى الهجرة بحثاً عن المياه.