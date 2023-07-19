"كأنه كان يعلم أنه سيموت".. رسالة لشاب قبل وفاته غرقاً تشعل مواقع التواصل (صورة)

وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل محادثة بينه وبين أصدقائه قبل وفاته بيوم واحد فقط، وكأنه كان يعلم أنه سيموت، حيث طلب منهم الصلاة والدعاء له.نص الرسالة ادناه:دحجو كافي والله نصلي جميع ونتذكر بعض بالصلوات ...لإن كما قال الرحمن وإما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المئوى ...ايجوز باچر بالمي (بالماي) نموت ايجوز مو باچر ...والله عدا الشقة ....ايجوز ما نگعد ...يولد ابروني الذمة اخاف مسولف عليكم اخاف مسمعكم شي ايغثكم ...ادعولي بالرحمه ماعرف أجلي ....بس احسه قريب ...