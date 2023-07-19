"صورة جنسية" متداولة تثير غضب العراقيين.. تعرف على حقيقتها

السومرية نيوز – محليات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صورة تظهر رجلاً وفتاة في وضع "حميمي" على أنها ملتقطة في أحد الجبال شمالي العراق.



مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الادعاء مضلل، حيث تبيّن بعد البحث أن الصورة التقطت عام 2016 في دولة السلفادور وتحديداً في الجبال المعروفة محليًا باسم (باب الشيطان Door of the Devil)، وليست في شمالي العراق كما تم تداولها بشكل مضلل".