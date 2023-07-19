الطفل العراقي الأول عالمياً بالحساب الذهني: أطمح بالحصول على براءة اختراع (فيديو)

في الحساب الذهني العراق الأول عالمياً 2023
فاز الطفل العراقي خطاب عمر السامرائي ويحصد المركز الأول لبطولة العالم بالحساب الذهني بمشاركة 600 متسابق من 18 دولة متفوقة في هذا المجال
المقامة في تركيا مدينة انطاليا هذا العام 🇹🇷و للمرة الثانية على التوالي يفوز خطاب عمر بالمركز… pic.twitter.com/UuUnIsEpNf
— Rαgнα∂ Aℓ Hαүαℓι رغد الحيالي (@Raghadalhayali) July 8, 2023
في الحساب الذهني العراق الأول عالمياً 2023
فاز الطفل العراقي خطاب عمر السامرائي ويحصد المركز الأول لبطولة العالم بالحساب الذهني بمشاركة 600 متسابق من 18 دولة متفوقة في هذا المجال
المقامة في تركيا مدينة انطاليا هذا العام 🇹🇷و للمرة الثانية على التوالي يفوز خطاب عمر بالمركز… pic.twitter.com/UuUnIsEpNf
الطفل العراقي (خطاب عمر ) الحائز على المركز الاول على فئته العمرية في المسابقة العالمية للحساب الذهني التي اقيمت في دبي الامارات العربيه المتحدة🌹🌹 pic.twitter.com/va3hIJQUUg
— روافد عراقية (@iraqitributari) February 13, 2022
الطفل العراقي (خطاب عمر ) الحائز على المركز الاول على فئته العمرية في المسابقة العالمية للحساب الذهني التي اقيمت في دبي الامارات العربيه المتحدة🌹🌹 pic.twitter.com/va3hIJQUUg
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A post shared by Hamza Al-Fakhry (@artsofhamza)
A post shared by Hamza Al-Fakhry (@artsofhamza)