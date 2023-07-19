الطفل العراقي الأول عالمياً بالحساب الذهني: أطمح بالحصول على براءة اختراع (فيديو)





استضافت فضائية السومرية في برنامج "موننغ لايف"، الطفل العراقي الموهوب بالحساب الذهني، "خطاب عمر".



وقال عمر خلال اللقاء، إنه يطمح بالحصول على براءة اختراع ويكون عالماً في اختصاصه.



وأبهر خطاب عمر كادر برنامج "مورننغ لايف" بذكائه، بعد سؤاله أسئلة حسابية، وأجاب عليها بدقة.





وحصل الطالب خطاب عمر على المركز الأول (السوبر تشامبيون) في المسابقة، فيما نال الطالب العراقي الآخر "نور الحسين باسم"، المرتبة الأولى على العالم بالحساب العبقري الذهني، فضلًا عن حصول الطالبة "دينا" من محافظة كربلاء على جائرة التشامبيون، وهي جائرة فوق الأولى في مسابقة الحساب الذهني، فيما فازت بالجائزة الثانية الطفلة "ميار كرم" من محافظة نينوى، فيما رافق الطلبة العراقيين، فريقًا من وزارة التربية، جرى تكريمهم أيضًا من الوزارة. وفي الأسبوع الأول من تموز الجاري، فاز "خطاب عمر" بالمرتبة الأولى في مسابقة الحساب الذهني التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة دول عربية وعالمية.وحصل الطالب خطاب عمر على المركز الأول (السوبر تشامبيون) في المسابقة، فيما نال الطالب العراقي الآخر "نور الحسين باسم"، المرتبة الأولى على العالم بالحساب العبقري الذهني، فضلًا عن حصول الطالبة "دينا" من محافظة كربلاء على جائرة التشامبيون، وهي جائرة فوق الأولى في مسابقة الحساب الذهني، فيما فازت بالجائزة الثانية الطفلة "ميار كرم" من محافظة نينوى، فيما رافق الطلبة العراقيين، فريقًا من وزارة التربية، جرى تكريمهم أيضًا من الوزارة.

في الحساب الذهني العراق الأول عالمياً 2023



فاز الطفل العراقي خطاب عمر السامرائي ويحصد المركز الأول لبطولة العالم بالحساب الذهني بمشاركة 600 متسابق من 18 دولة متفوقة في هذا المجال



المقامة في تركيا مدينة انطاليا هذا العام 🇹🇷و للمرة الثانية على التوالي يفوز خطاب عمر بالمركز… pic.twitter.com/UuUnIsEpNf — Rαgнα∂ Aℓ Hαүαℓι رغد الحيالي (@Raghadalhayali) July 8, 2023

وهنأت وزارة التربية، بحصول الطلبة العراقيين على المراتب الأولى في مسابقة الحساب الذهني، فيما أشارت إلى أنّ هذا الفوز يمثل حجم "المواهب العراقية في المجال العلمي".



ووفق بيان التربية، فإنّ "الفريق العراقي خطف لقب الصدارة مرة أخرى في بطولة الحساب الذهني الدولية متفوقًا على أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية تألق فيها 30 تلميذًا حصلوا جميعهم على المراكز الأولى".



الفائز الأول في المسابقة ، خطاب عمر عبر عن فرحه بهذا الفوز، كما أشار إلى أن الهدف من المشاركة كان "رفع راية العراق في المجال العلمي".

الطفل العراقي (خطاب عمر ) الحائز على المركز الاول على فئته العمرية في المسابقة العالمية للحساب الذهني التي اقيمت في دبي الامارات العربيه المتحدة🌹🌹 pic.twitter.com/va3hIJQUUg — روافد عراقية (@iraqitributari) February 13, 2022

وقال الخطاب عمر إنّ "هدف المشاركة في المسابقة هو رفع راية العراق عاليًا بالمحافل الدولية في المجال الذهني العلمي واستطعنا تحقيق ذلك والوصول إلى القمة".



ولفت إلى أنّ "16 دولة عربية وأجنبية شاركت في هذه المسابقة الأخيرة وكان لدينا بعض المشاركين يشاركون للمرة الأولى لكننا حققنا المرتبة الأولى".



