غداً الخميس.. الحر يتسبب بتعطيل الدوام الرسمي بمحافظة عراقية

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة البصرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العيداني قرر تعطيل الدوام الرسمي بالدوائر الحكومية، ليوم غد الخميس".وأضاف، أن "قرار التعطيل جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وسجلت محافظة البصرة، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة مرتفعة للغاية، حيث لامست نصف درجة الغليان ما يعادل 50 درجة.