هيئة الحج تعلن البدء بتصديق عقود شركات العمرة

السومرية نيوز - محليات



اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، عن البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة للموسم الحالي 1445 هجرية.



ودعت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، شركات العمرة الى "مراجعة مقرها الكائن في بغداد/الجادرية للاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بموسم العمرة".



واشارت الى ان "الهيئة بدأت بتسيير رحلات العمرة الى الديار المقدسة اعتبارا من بداية شهر محرم، جوا عبر المطارات العراقية، وبرا من خلال منفذ عرعر الحدودي".