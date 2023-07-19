محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

وذكر إعلام محافظة كربلاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحافظ نصيف جاسم الخطابي قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس لمناسبة قدوم شهر الاحزان شهر محرم الحرام".وأعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، يوم أمس الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر المحرم الحرام.وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الثلاثاء (29 /ذي الحجة الحرام)، وعلى ذلك يكون غداً الاربعاء مكملاً لعدة هذا الشهر".وأضاف: "يكون يوم الخميس هو أول شهر المحرم الحرام عام 1445هـ ".