تماس كهربائي يتسبب بحريق فندق في كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حادث حريق نشب في أعلى فندق بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق مديرية الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع في أعلى فندق نتيجة تماس كهربائي في مركز المدينة القديمة بمنطقة باب بغداد".



وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يتسبب بإصابات بشرية.