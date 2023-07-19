الكهرباء تصدر توجيهات بشأن زيارة عاشوراء

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بالوقت الذي يهنأ فيه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأمة الإسلامية برأس السنة الهجرية الجديدة ويدعو ان يكون عام للخير وإنجاز الخدمات لشعبنا الكريم، وجه بتشكيل غرفة عمليات دائمة الانعقاد برئاسته وعضوية وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، والمديرين العامين لشركات الفرات الأوسط إنتاجاً ونقلاً وتوزيع، ودائرة التشغيل والتحكم، والدائرة الفنية بمقر الوزارة، ومديرية الوقود، والمكتب الإعلامي".وأضاف، أنه "تتولى متابعة تجهيز الكهرباء لمحافظة كربلاء المقدسة، وتأمين طرق الزائرين بالإنارة وخدمة المواكب الحسينية، وتهيئة المواد اللازمة، واستنفار كامل لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية وحتى الجهد الألي، لجاهزية الشبكة الكهربائية، وتأمين الوقود اللازم للمحطات، وتشكيل مفارز فنية من شأنها أن تكون على نحو مرابطات لمعالجة اي طارئ في الشبكة الكهربائية".وأشار إلى أنه "يكون دوام المخازن على مدار ٢٤ ساعة بنحو مناوب لتجهيز المواد والمعدات اللازمة للصيانات، وتهيئة العجلات الحوضية والحقلية والتخصصية لخدمة الزائرين، وتتولى الشركات العامة الأخرى توفير الدعم والإسناد إن استدعت الحاجة".وأتم البيان: "تتولى غرفة العمليات هذه إدارة تأمين الكهرباء لمحافظة كربلاء المقدسة من يوم غدٍ الخميس ولغاية انتهاء زيارة العاشر من محرم الحرام".