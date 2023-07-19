بعد انتشار كتب مزورة بأسمها.. تربية البصرة تصدر تحذيرا

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "رغم تأكيداتنا المستمرة بعدم اعتماد اي كتاب او معلومة تنشر في الكروبات التربوية والعامة او البيجات التي لا تمت بصلة الى وزارة التربية، الا اننا نلاحظ تكرار وتناقل بعض الكتب الوهمية والمزورة والادعاء بصدروها من المديرية من اجل خلط الاوراق وتظليل الساحة التربوية".وأضافت: "لذا سيتم فتح تحقيق عاجل لاي جهة او كروب يقوم بنشر الاخبار الكاذبة ويتحمل مسؤول البيج التبعات القانونية كاملة لمنع هذا الامر لاحقاً".